Биография

Дженнифер Коннелли — актриса и продюсер. Родилась в Кейро 12 декабря 1970 года. Ее детство было тесно связано с искусством благодаря родителям: отец занимался рекламой, а мать была художником. В возрасте десяти лет Дженнифер начала карьеру модели, а позднее стала сниматься в рекламе и телепередачах. Окончив школу, будущая актриса поступила в Йельский университет, где обучалась на факультете драматического искусства. Затем она решила перевестись в Стэнфорд, чтобы сосредоточиться на классическом театре и импровизации. Коннелли свободно говорит на итальянском и французском языках. Культовая криминальная драма «Однажды в Америке» Серджио Леоне стала дебютом Дженнифер Коннелли в киноиндустрии. С тех пор она снялась во множестве рейтинговых лент, среди которых «Реквием по мечте», «Дело храбрых», «Дом из песка и тумана», «Сквозь снег», «Кровавый алмаз» и «Алита: Боевой ангел». За роль в драме «Игры разума» стала лауреатом «Оскара», «Золотого глобуса» и премии BAFTA, а за игру девушки Брюса Бэннера в боевике «Халк» — номинантом премии «Сатурн».