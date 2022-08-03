Скала Малхолланд
Wink
Фильмы
Скала Малхолланд

Скала Малхолланд (фильм, 1995) смотреть онлайн бесплатно

8.31995, Mulholland Falls
Триллер, Детектив102 мин18+

О фильме

Лос-Анджелес, начало 50-х. Особые полномочия в борьбе с преступностью получает полицейское подразделение Макса Гувера. В окрестностях города найдено тело убитой Эллисон Понд. О еe тайных свиданиях с Максом не подозревали ни его жена Кэтрин, ни друзья. Расследование приводит детектива на военную базу генерала Тиммса.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Скала Малхолланд»