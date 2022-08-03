Скала Малхолланд (фильм, 1995) смотреть онлайн бесплатно
8.31995, Mulholland Falls
Триллер, Детектив102 мин18+
О фильме
Лос-Анджелес, начало 50-х. Особые полномочия в борьбе с преступностью получает полицейское подразделение Макса Гувера. В окрестностях города найдено тело убитой Эллисон Понд. О еe тайных свиданиях с Максом не подозревали ни его жена Кэтрин, ни друзья. Расследование приводит детектива на военную базу генерала Тиммса.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Ли
Тамахори
- Актёр
Ник
Нолти
- Актриса
Мелани
Гриффит
- Актёр
Чазз
Пальминтери
- Актёр
Майкл
Мэдсен
- КПАктёр
Крис
Пенн
- Актёр
Трит
Уильямс
- Актриса
Дженнифер
Коннелли
- ДБАктёр
Дэниэл
Болдуин
- ЭМАктёр
Эндрю
Маккарти
- Актёр
Джон
Малкович
- ПДСценарист
Питер
Декстер
- ФМСценарист
Флойд
Матракс
- ЛФПродюсер
Лили
Фини Занук
- РДПродюсер
Ричард
Д. Занук
- МИПродюсер
Марио
Искович
- ЭМХудожница
Эллен
Мирожник
- СММонтажёр
Салли
Менке
- ХУОператор
Хаскелл
Уэкслер
- ДГКомпозитор
Дэйв
Грусин