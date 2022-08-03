Лос-Анджелес, начало 50-х. Особые полномочия в борьбе с преступностью получает полицейское подразделение Макса Гувера. В окрестностях города найдено тело убитой Эллисон Понд. О еe тайных свиданиях с Максом не подозревали ни его жена Кэтрин, ни друзья. Расследование приводит детектива на военную базу генерала Тиммса.

