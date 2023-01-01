Биография

Майкл Мэдсен — американский актер, продюсер и сценарист. Родился в Чикаго 25 сентября 1957 года. Майкл рос в творческой семье — его мать Эйлин была телепродюсером, а сестра Вирджиния — актрисой. В детстве будущий актер хулиганил и даже состоял в уличной банде. Будучи подростком, он перебивался заработком на разных работах, среди которых автомеханик, санитар и маляр. После школы юному Майклу посчастливилось попасть в Steppenwolf Theatre Company, где он и сыграл свою первую роль на сцене. Фильмография Майкла Мэдсена насчитывает более 300 актерских работ. Дебютным опытом в кино для него стала картина «Против всех ожиданий» в 1982 году. Знаменитым артиста сделало сотрудничество с Квентином Тарантино, у которого он сыграл яркую роль Мистера Блондина в фильме «Бешеные псы». Позже Майкл снимался в других фильмах режиссера, среди которых «Убить Билла», «Омерзительная восьмерка» и «Однажды в… Голливуде». Другие известные фильмы с участием Мэдсена: «Тельма и Луиза», «Донни Браско», «Город грехов».