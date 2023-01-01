Майкл Мэдсен
Michael Madsen
- Карьера
- Актёр, Продюсер
- Дата рождения
- 25 сентября 1957 г. (67 лет)
Биография
Майкл Мэдсен — американский актер, продюсер и сценарист. Родился в Чикаго 25 сентября 1957 года. Майкл рос в творческой семье — его мать Эйлин была телепродюсером, а сестра Вирджиния — актрисой. В детстве будущий актер хулиганил и даже состоял в уличной банде. Будучи подростком, он перебивался заработком на разных работах, среди которых автомеханик, санитар и маляр. После школы юному Майклу посчастливилось попасть в Steppenwolf Theatre Company, где он и сыграл свою первую роль на сцене. Фильмография Майкла Мэдсена насчитывает более 300 актерских работ. Дебютным опытом в кино для него стала картина «Против всех ожиданий» в 1982 году. Знаменитым артиста сделало сотрудничество с Квентином Тарантино, у которого он сыграл яркую роль Мистера Блондина в фильме «Бешеные псы». Позже Майкл снимался в других фильмах режиссера, среди которых «Убить Билла», «Омерзительная восьмерка» и «Однажды в… Голливуде». Другие известные фильмы с участием Мэдсена: «Тельма и Луиза», «Донни Браско», «Город грехов».
Фильмография
Актёр
- 6.3
Трактир «Черная дыра»2022, 93 минБесплатно
- 5.7
Истребители демонов2020, 83 минБесплатно
- 6.9
Трофей2012, 93 минБесплатно
- 7.4
Смертельное оскорбление2010, 86 минБесплатно
- 6.6
Шрам Сербии2009, 93 минБесплатно
- 7.4
Злость2008, 94 минБесплатно
- 7.5
Жизнь или смерть2007, 85 минБесплатно
- 8.3
Скала Малхолланд1995, 102 минБесплатно
- 9.0
Побег1994, 111 минБесплатно
- 8.9
За пределами закона1993, 96 минБесплатно
- 8.3
Дорз1991, 134 минБесплатно