Трактир «Черная дыра» (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Группа охотников на демонов сталкивается с падшими ангелами в образах соблазнительных женщин, которые возненавидели человечество.
Экшен-хоррор с участием Рэнди Кутюра и Майкла Мэдсена. Пятеро мужчин, посвятивших свою жизнь охоте на различную нечисть, заканчивают особо сложное дело: им пришлось заживо похоронить маленькую девочку, в которую вселился злобный демон. После они заходят в бар, работницы которого им сразу же кажутся странными. Вскоре выясняется, что это ангелы, которые решили устроить свой суд в мире смертных. Они преследуют грешников и выбрали в качестве логова бар «Черная дыра». Охотники не могут позволить им решать, кто достоин смерти, и собираются на самую опасную операцию в своей жизни.
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Информация
Рейтинг
- ЛКРежиссёр
Лэнс
Кауэс
- РКАктёр
Рэнди
Кутюр
- Актёр
Роберт
Дави
- ДКАктёр
Дин
Кэйн
- Актёр
Майкл
Мэдсен
- РГАктёр
Ричард
Греко
- МРАктриса
Минди
Робинсон
- ЧЦАктёр
Чак
Цито
- ДКАктёр
Джанни
Капальди
- МДАктёр
Марк
Джастис
- МРСценарист
Минди
Робинсон
- СДПродюсер
Стефен
Дархэм
- ТДПродюсер
Трэвис
Демарус Браун
- РКПродюсер
Рэнди
Кутюр
- БДПродюсер
Белла
Донтайн
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актёр дубляжа
Виктор
Овсянников
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- РЛМонтажёр
Роберт
Ланен
- ИЛОператор
Иштван
Леттанг