Трактир «Черная дыра» (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Группа охотников на демонов сталкивается с падшими ангелами в образах соблазнительных женщин, которые возненавидели человечество.



Экшен-хоррор с участием Рэнди Кутюра и Майкла Мэдсена. Пятеро мужчин, посвятивших свою жизнь охоте на различную нечисть, заканчивают особо сложное дело: им пришлось заживо похоронить маленькую девочку, в которую вселился злобный демон. После они заходят в бар, работницы которого им сразу же кажутся странными. Вскоре выясняется, что это ангелы, которые решили устроить свой суд в мире смертных. Они преследуют грешников и выбрали в качестве логова бар «Черная дыра». Охотники не могут позволить им решать, кто достоин смерти, и собираются на самую опасную операцию в своей жизни.



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