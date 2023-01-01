Биография

Виктор Овсянников — российский актер театра, кино и дубляжа, продюсер. Родился 26 октября 1970 года. Первое профессиональное образование получил в 1988 году в Школе-студии Г. Н. Завадского, в 1995 году — высшее юридическое, а в 2013 году отточил свое актерское мастерство в Вахтанговской школе ВТУ им. Б. Щукина. Сыграл роль охотника в «Обыкновенном чуде», срежиссированном Завадским, и русского офицера в «Войне и мире» на сцене Музыкального театра К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Также Виктор снимается в рекламе и является продюсером 7 проектов, среди которых короткометражный фильм Гюзель Султановой «Бог есть, или откуда берутся дети». Впервые на экране Виктор Овсянников появился в 2012 году в картине «Все включено 2». Затем актер снялся в сериалах «Право на правду», «Екатерина», «Другой майор Соколов», «Динозавр». Среди полнометражных фильмов в портфолио Виктора наиболее известны такие картины, как «Каникулы президента», «Парижская тайна», «Похищенный». Всего фильмография актера насчитывает более 30 разноплановых проектов.