WinkРоберт Дави
Роберт Дави
Robert Davi
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 26 июня 1951 г. (73 года)
Фильмография
Актёр
- 8.0
Под прикрытием2023, 91 мин
- 7.7
Подрывник2023, 89 мин
- 8.4
Человек, который нарисовал Бога2022, 110 мин
- 6.3
Трактир «Черная дыра»2022, 93 минБесплатно
- 6.9
Смертельное дельце2021, 87 минБесплатно
- 6.9
Пистолера2020, 86 минБесплатно
- 7.8
Кровь искупления2013, 81 минБесплатно
- 8.8
Шоугелз1995, 125 минБесплатно
- 8.4
Шоугелз (в переводе Гоблина)1995, 126 мин
- 8.8
Без компромиссов1986, 100 мин