Легенда кошачьей горы (фильм, 2024) смотреть онлайн

Легенда кошачьей горы
8.82024, The Legend of Catclaws Mountain
Семейный104 мин12+
Девочка спасает доброго пони, который может указать на место, где спрятаны сокровища. Семейное приключение «Легенда кошачьей горы» — фильм о дружбе и вере в чудеса.

Девочка Минди приходит в зоопарк и знакомится с красивым белым пони. На следующий день она оказывается на седьмом небе от счастья, когда узнает, что ее бабушка купила этого пони и теперь он будет жить у них. Согласно местной легенде, новый питомец может привести хозяев на Кошачью гору, где по легенде спрятано потерянное сокровище. В погоне за добычей пони похищает коварный археолог. Теперь Минди и ее друзьям предстоит отправиться животному на выручку.

Страна
США
Жанр
Семейный
Качество
Full HD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
3.3 IMDb