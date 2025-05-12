Легенда кошачьей горы (фильм, 2024) смотреть онлайн

8.82024, The Legend of Catclaws Mountain
Семейный104 мин12+
О фильме
Девочка спасает доброго пони, который может указать на место, где спрятаны сокровища. Семейное приключение «Легенда кошачьей горы» — фильм о дружбе и вере в чудеса.
Девочка Минди приходит в зоопарк и знакомится с красивым белым пони. На следующий день она оказывается на седьмом небе от счастья, когда узнает, что ее бабушка купила этого пони и теперь он будет жить у них. Согласно местной легенде, новый питомец может привести хозяев на Кошачью гору, где по легенде спрятано потерянное сокровище. В погоне за добычей пони похищает коварный археолог. Теперь Минди и ее друзьям предстоит отправиться животному на выручку.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
3.3 IMDb