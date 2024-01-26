Под прикрытием (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Полицейский решает разоблачить мафию изнутри, чтобы вернуть уважение начальства. Криминальный триллер по реальным событиям с Эмилем Хиршем в главной роли.



Нью-Йорк, 1983 год. Детектив Бобби Белуччи 12 лет работает в полиции и очень любит свою работу. Но вот в личной жизни у него не все гладко. Кажется, за 10 лет брака Бобби и его жена Мэри совершенно перестали понимать друг друга. Кульминацией конфликта становится момент, когда полицейский застает супругу в пикантной ситуации с другим мужчиной. Бобби жестоко избивает соперника и в результате остается без жены, которая бросает его, и без работы: из-за драки детектива понижают в должности. Мужчина ищет способ реабилитироваться перед руководством и находит его после случайной встречи с Крисом. Новый знакомый оказывается наркоторговцем из группировки Роя ДеМео, которая держит город в страхе еще с 1960-х. Бобби решает примкнуть к ней, чтобы добраться до ДеМео и вывести его на чистую воду.



