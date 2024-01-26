Под прикрытием (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Полицейский решает разоблачить мафию изнутри, чтобы вернуть уважение начальства. Криминальный триллер по реальным событиям с Эмилем Хиршем в главной роли.
Нью-Йорк, 1983 год. Детектив Бобби Белуччи 12 лет работает в полиции и очень любит свою работу. Но вот в личной жизни у него не все гладко. Кажется, за 10 лет брака Бобби и его жена Мэри совершенно перестали понимать друг друга. Кульминацией конфликта становится момент, когда полицейский застает супругу в пикантной ситуации с другим мужчиной. Бобби жестоко избивает соперника и в результате остается без жены, которая бросает его, и без работы: из-за драки детектива понижают в должности. Мужчина ищет способ реабилитироваться перед руководством и находит его после случайной встречи с Крисом. Новый знакомый оказывается наркоторговцем из группировки Роя ДеМео, которая держит город в страхе еще с 1960-х. Бобби решает примкнуть к ней, чтобы добраться до ДеМео и вывести его на чистую воду.
Сработает ли его план, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Под прикрытием» онлайн в хорошем качестве на Wink.
Рейтинг
- ДАРежиссёр
Дэнни
А. Абекейзер
- Актёр
Эмиль
Хирш
- ЛХАктриса
Люси
Хейл
- Актёр
Джейк
Каннавале
- ЭГАктриса
Эшли
Грин
- Актёр
Роберт
Дави
- ВЛАктёр
Винсент
Лареска
- ДААктёр
Дэнни
А. Абекейзер
- КСАктёр
Кайл
Стефански
- ГФАктёр
Грег
Финли
- ДЛАктёр
Джереми
Люк
- ККСценарист
Коста
Кондилопулос
- ДАПродюсер
Дэнни
А. Абекейзер
- НФПродюсер
Ницци
Фриман
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- ЕМАктриса дубляжа
Елена
Маркелова
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- БКОператор
Брайан
Косс