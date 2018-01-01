Биография

Винсент Лареска – актер. Родился в 1974 году. Сниматься начал тинейджером. В 1990 году снялся в полицейском сериале «Закон и порядок», и из «правоохранительной» колеи выбрался нескоро. В 1996-м он – гангстер в современном переложении шекспировской драмы «Ромео и Джульетта». Маленькая роль Винсента Лареска в фильме 1997 года «Адвокат дьявола» показала: артист достоин сниматься в серьезных проектах, его участие помогает успеху картины. В 2001-м актер снимается в психологической драме «Планета Ка-Пэкс». Его роль, как всегда, невелика, но исполнена безупречно. Несколько прекрасно отыгранных эпизодов пополняют копилку работ Винсента Лареска в фильмах 2000-х. Критики выделяют игру артиста в ленте 2005 года «Короли Догтауна», однако зрителю картина не понравилась. Ненамного лучше был принят и триллер 2009 года «Немыслимое», где актер играл агента Леандро. Снявшись в 2011-м в одной из серий «Форс-мажоров», он переходит к работе над фантастическим боевиком «Агенты Щ.И.Т.» Вслед за участием в детективе «Лучше звоните Солу» следует роль Карлоса Эспады в сериале «Оттенки синего». Пирата Винсента артист играет в ленте К. Тарантино «Однажды в... Голливуде».