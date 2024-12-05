Калибр 45
Wink
Фильмы
Калибр 45
7.32006, Калибр 45
Триллер, Драма92 мин18+

Калибр 45 (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Супружеская пара, похожая на Бонни и Клайда, замешана в мелких махинациях, происходящих в нью-йоркском районе «Адская кухня» на Манхэттене в середине 1970-х годов.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Калибр 45»