Стивен Дорфф
Stephen Dorff
- Карьера
- Актёр, Продюсер
- Дата рождения
- 29 июля 1973 г. (52 года)
Биография
Стивен Дорфф — актер, продюсер. Обладатель премии MTV. Родился в Атланте, США, 29 июля 1973 года. Первые шаги в будущей профессии сделал еще в детстве: 9-летний Стивен понравился съемочной группе сериала «Семейные узы» и получил небольшую роль Мартина. В 15 лет сыграл главного героя в фильме ужасов «Врата». Часто становится гостем различных телешоу. Стивен Дорфф — востребованный актер, фильмография которого включает десятки проектов. В его послужном списке роли в картинах «Настоящий детектив», «Диснейленд», «Преступник», «Праведные Джемстоуны», «Я знаю, что мое имя Стивен», «Шериф», «Женаты и с детьми», «Сила личности», «Тайны отца Даулинга», «Изящный цветок». За роль Дикона Фроста в фэнтезийном боевике «Блэйд» получил награду MTV как лучший кинозлодей. Часто снимается в музыкальных клипах и фильмах об известных исполнителях — Бритни Спирс, Aerosmith, Limp Bizkit, The Beatles. В 2008 году дебютировал в качестве продюсера и на сегодняшний день принял участие в 10 картинах, среди которых «Трасса Скипа», «Тормоз», «Под ударом», «Земля мафии», Dead Man's Hand. Дорфф выступил одним из сценаристов драматической ленты «Уилер». Также актер озвучил персонажей мультфильмов Down by Love и «Погонщики динозавров».
Фильмография
Актёр
- 8.3Скоро
Шпионская свадьба2024, 104 мин
- 7.8
Охота на короля2023, 87 мин
- 6.9
Кровь в обмен на пыль2023, 100 мин
- 7.1
Земля мафии2023, 106 мин
- 7.2
Поворот не туда. Дом зла2022, 81 мин
- 7.1
Райский город2022, 88 минБесплатно
- 8.2
Старый Генри2021, 94 мин
- 8.7
Бесконечная история. Альбион2016, 101 мин
- 8.8
Настоящий детектив2014
- 9.1
Война богов: Бессмертные2011, 105 минБесплатно
- 5.5
Тринадцатый этаж2006, 90 минБесплатно
- 7.6
Калибр 452006, 92 минБесплатно
- 7.0
Страх.сом2002, 97 минБесплатно
- 8.7
Неудержимые2002, 84 минБесплатно
- 7.9
Кровь и вино1996, 96 минБесплатно