Биография

Стивен Дорфф — актер, продюсер. Обладатель премии MTV. Родился в Атланте, США, 29 июля 1973 года. Первые шаги в будущей профессии сделал еще в детстве: 9-летний Стивен понравился съемочной группе сериала «Семейные узы» и получил небольшую роль Мартина. В 15 лет сыграл главного героя в фильме ужасов «Врата». Часто становится гостем различных телешоу. Стивен Дорфф — востребованный актер, фильмография которого включает десятки проектов. В его послужном списке роли в картинах «Настоящий детектив», «Диснейленд», «Преступник», «Праведные Джемстоуны», «Я знаю, что мое имя Стивен», «Шериф», «Женаты и с детьми», «Сила личности», «Тайны отца Даулинга», «Изящный цветок». За роль Дикона Фроста в фэнтезийном боевике «Блэйд» получил награду MTV как лучший кинозлодей. Часто снимается в музыкальных клипах и фильмах об известных исполнителях — Бритни Спирс, Aerosmith, Limp Bizkit, The Beatles. В 2008 году дебютировал в качестве продюсера и на сегодняшний день принял участие в 10 картинах, среди которых «Трасса Скипа», «Тормоз», «Под ударом», «Земля мафии», Dead Man's Hand. Дорфф выступил одним из сценаристов драматической ленты «Уилер». Также актер озвучил персонажей мультфильмов Down by Love и «Погонщики динозавров».