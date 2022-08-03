Фильм Война богов: Бессмертные (2011)

Фэнтези-боевик «Война Богов: Бессмертные» — фильм 2011 года о том, как война людей внезапно становится делом богов, а судьба мира оказывается в руках одного смертного.



Одержимый ненавистью к Олимпу царь Гиперион мечтает отыскать Эпирский лук. С его помощью он рассчитывает освободить из заточения в Тартаре титанов — заклятых противников богов. Но все, что известно царю: артефакт хранится в одном из греческих храмов, а значит получить его можно, завоевав страну. Армия Гипериона смертоносной волной прокатывается по Элладе, оставляя позади себя сожженные города и тела погибших. Остановить жестокого правителя и спасти страну под силу только избранному. Юный Тесей умело обращается с мечом и копьем, но хватит ли ему сил победить Гипериона?



Если вы любите древнегреческую мифологию, но не против того, чтобы взглянуть на знакомые легенды по-новому, фильм «Война Богов: Бессмертные» Тарсема Сингха дает такую возможность. Смотреть картину можно в хорошем качестве на видеосервисе Wink.

