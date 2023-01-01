Биография

Генри Кавилл – британский актер. Родился на острове Джерси 5 мая 1983 года. Будущий артист получал образование в частной школе Св. Михаила, а затем перешел в школу Стоу, где начал играть в небольших спектаклях. В 2000 году, играя в регби, 16-летний Кавилл познакомился с Расселом Кроу и решил стать актером. Первым значимым появлением Генри Кавилла на телеэкранах стал фильм «Граф Монте-Кристо». Актер наиболее известен по лентам «Лагуна», «Я захватываю замок», «Убийства в Мидсомере», «Тристан и Изольда», «Тюдоры», «Война Богов: Бессмертные», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Ведьмак».