Игра Ганнибала (фильм, 2018) смотреть онлайн

Мрачный криминальный триллер «Игра Ганнибала» 2018 года начинается как обычный фильм про работу полиции, но вскоре превращается в историю про охоту на хищника, играющего с людьми.



После того, как в лесовозе обнаруживают тело молодой женщины, детектив Уолтер Маршалл понимает: кто-то похищает девушек и удерживает их в плену. Параллельно бывший судья Майкл Купер ведет войну с педофилами, но когда пропадает его подопечная Лара, два сюжета резко сцепляются в один. Маршалл выходит на след подозреваемого, полиция находит место, где удерживали пленниц. Дело закрыто? Как бы не так. Преступления продолжаются, и героям предстоит решить, что важнее: закон или шанс успеть спасти хоть кого-то.



«Игра Ганнибала» — фильм для ценителей триллеров про серую мораль и расследования с неожиданными поворотами. Впрочем, стерильной детективной логики тут лучше не ждать — в картине куда важнее нерв и саспенс.

