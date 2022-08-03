Игра Ганнибала (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
Мрачный криминальный триллер «Игра Ганнибала» 2018 года начинается как обычный фильм про работу полиции, но вскоре превращается в историю про охоту на хищника, играющего с людьми.
После того, как в лесовозе обнаруживают тело молодой женщины, детектив Уолтер Маршалл понимает: кто-то похищает девушек и удерживает их в плену. Параллельно бывший судья Майкл Купер ведет войну с педофилами, но когда пропадает его подопечная Лара, два сюжета резко сцепляются в один. Маршалл выходит на след подозреваемого, полиция находит место, где удерживали пленниц. Дело закрыто? Как бы не так. Преступления продолжаются, и героям предстоит решить, что важнее: закон или шанс успеть спасти хоть кого-то.
«Игра Ганнибала» — фильм для ценителей триллеров про серую мораль и расследования с неожиданными поворотами. Впрочем, стерильной детективной логики тут лучше не ждать — в картине куда важнее нерв и саспенс.
Рейтинг
- ДРРежиссёр
Дэвид
Рэймонд
- Актёр
Генри
Кавилл
- Актриса
Александра
Даддарио
- Актёр
Бен
Кингсли
- Актёр
Стэнли
Туччи
- БФАктёр
Брендан
Флетчер
- МКАктриса
Минка
Келли
- Актёр
Нэйтан
Филлион
- МКАктёр
Мфо
Коахо
- ЭТАктриса
Эмма
Тремблей
- ЭДАктриса
Элиана
Джонс
- ДРСценарист
Дэвид
Рэймонд
- Продюсер
Роберт
Огден Барнум
- РДПродюсер
Рик
Дагдэйл
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ЕВАктриса дубляжа
Екатерина
Виноградова
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- БКХудожник
Брюс
Кук
- МБОператор
Майкл
Баррет
- БУКомпозитор
Бенджамин
Уоллфиш