Биография

Александра Даддарио — американская актриса, наиболее известная своей работами в кино. Родилась в Нью-Йорке 16 марта 1986 года. Александра начала свою карьеру в 2002 году, снявшись в телевизионном проекте «Все мои дети». Она получила известность благодаря исполнению роли Аннабель в экранизации подростковых фантастических книг о полубоге Перси Джексоне, которая стал ее прорывом. После этого она снялась в таких картинах, как фильм-катастрофа «Разлом Сан-Андреас», ужастике «Техасская резня бензопилой» и других. Даддарио также снималась в ряде популярных телесериалов, включая «Настоящий детектив», «Мэйферские ведьмы», «Американская история ужасов» и «Белый лотос». Сегодня американская актриса с успехом продолжает свою карьеру, принимая участие в различных проектах кино и телевидения, и продолжает радовать своих поклонников своим талантом и мастерством.