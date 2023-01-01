Почему женщины убивают (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Женщин из разных эпох объединяет одна проблема. Звезда «Белого лотоса» Александра Даддарио и Люси Лью в сериале-антологии от режиссера «Отчаянных домохозяек» и «Миллиона мелочей».



В первом сезоне вы познакомитесь с тремя женщинами, каждая из которых сталкивается с неверностью в браке: домохозяйкой из 60-х, светской львицей из 80-х и адвокатом из современного мира. Три разные эпохи и один особняк, который объединяет судьбы любящих и ранимых представительниц прекрасного пола. Во втором сезоне домохозяйка-замарашка мечтает стать частью элитного общества, пока ее муж ведет грязные дела, а дочь крутит роман с красавчиком-актером. Изменилась ли с течением времени реакция женщин на измену супруга?



Не пропустите эффектную и стильную трагикомедию «Почему женщины убивают» — сериал смотреть онлайн и в хорошем качестве можно уже сейчас на нашем видеосервисе Wink! Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



Все сезоны сериала Почему женщины убивают смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.