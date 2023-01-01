Почему женщины убивают (сериал, 2019) смотреть онлайн
- 18+41 мин
Почему женщины убивают
Сезон 1 Серия 1
- 18+34 мин
Почему женщины убивают
Сезон 1 Серия 2
- 18+33 мин
Почему женщины убивают
Сезон 1 Серия 3
- 18+41 мин
Почему женщины убивают
Сезон 1 Серия 4
- 18+45 мин
Почему женщины убивают
Сезон 1 Серия 5
- 18+40 мин
Почему женщины убивают
Сезон 1 Серия 6
- 18+36 мин
Почему женщины убивают
Сезон 1 Серия 7
- 18+41 мин
Почему женщины убивают
Сезон 1 Серия 8
- 18+45 мин
Почему женщины убивают
Сезон 1 Серия 9
- 18+39 мин
Почему женщины убивают
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Женщин из разных эпох объединяет одна проблема. Звезда «Белого лотоса» Александра Даддарио и Люси Лью в сериале-антологии от режиссера «Отчаянных домохозяек» и «Миллиона мелочей».
В первом сезоне вы познакомитесь с тремя женщинами, каждая из которых сталкивается с неверностью в браке: домохозяйкой из 60-х, светской львицей из 80-х и адвокатом из современного мира. Три разные эпохи и один особняк, который объединяет судьбы любящих и ранимых представительниц прекрасного пола. Во втором сезоне домохозяйка-замарашка мечтает стать частью элитного общества, пока ее муж ведет грязные дела, а дочь крутит роман с красавчиком-актером. Изменилась ли с течением времени реакция женщин на измену супруга?
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Информация
СтранаСША
ЖанрыКомедии, Криминал, Драмы, Зарубежные
Рейтинг
- Режиссёр
Дэвид
Гроссман
- Режиссёр
Марк
Уэбб
- ЛШРежиссёр
Ларри
Шоу
- Актриса
Люси
Лью
- ДДАктёр
Джек
Девенпорт
- Актриса
Эллисон
Толман
- ДГАктриса
Джиннифер
Гудвин
- ЛПАктриса
Лана
Паррия
- КХАктриса
Кирби
Хауэлл-Батист
- БКАктриса
Б.К.
Кэннон
- Актриса
Александра
Даддарио
- ДКАктёр
Джордан
Кристи
- СДАктёр
Сэм
Джагер
- МЧСценарист
Марк
Черри
- ДКСценарист
Джо
Кинэн
- МЧПродюсер
Марк
Черри
- Продюсер
Анна
Калп
- Продюсер
Брайан
Грейзер
- ГМХудожник
Грегори
Мелтон
- МВХудожник
Марк
Вортингтон
- МБМонтажёр
Майкл
Беренбаум
- ММКомпозитор
Матео
Мессина
- СЯКомпозитор
Стив
Яблонски