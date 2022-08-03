Почему женщины убивают. Сезон 1. Серия 10
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Сериалы
Почему женщины убивают
1-й сезон
10-я серия
9.12019, Why Women Kill
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Почему женщины убивают (сериал, 2019) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Образцовая домохозяйка из 1960-х делает всe, чтобы скрыть свой неудачный брак. Светская львица из 1980-х ведет себя как голливудская дива, пока однажды не узнает, что муж ей изменяет. Уже в наши дни успешный адвокат счастливо живет в открытом браке, но это не точно. Как женщины из трех разных эпох справятся с общей и вечной бедой — супружеской неверностью?

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Почему женщины убивают»