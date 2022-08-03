Почему женщины убивают (сериал, 2019) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Образцовая домохозяйка из 1960-х делает всe, чтобы скрыть свой неудачный брак. Светская львица из 1980-х ведет себя как голливудская дива, пока однажды не узнает, что муж ей изменяет. Уже в наши дни успешный адвокат счастливо живет в открытом браке, но это не точно. Как женщины из трех разных эпох справятся с общей и вечной бедой — супружеской неверностью?

