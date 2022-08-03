9.12019, Why Women Kill
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Почему женщины убивают (сериал, 2019) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
- 18+41 мин
Почему женщины убивают
Сезон 1 Серия 1
- 18+34 мин
Почему женщины убивают
Сезон 1 Серия 2
- 18+33 мин
Почему женщины убивают
Сезон 1 Серия 3
- 18+41 мин
Почему женщины убивают
Сезон 1 Серия 4
- 18+45 мин
Почему женщины убивают
Сезон 1 Серия 5
- 18+40 мин
Почему женщины убивают
Сезон 1 Серия 6
- 18+36 мин
Почему женщины убивают
Сезон 1 Серия 7
- 18+41 мин
Почему женщины убивают
Сезон 1 Серия 8
- 18+45 мин
Почему женщины убивают
Сезон 1 Серия 9
- 18+39 мин
Почему женщины убивают
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Образцовая домохозяйка из 1960-х делает всe, чтобы скрыть свой неудачный брак. Светская львица из 1980-х ведет себя как голливудская дива, пока однажды не узнает, что муж ей изменяет. Уже в наши дни успешный адвокат счастливо живет в открытом браке, но это не точно. Как женщины из трех разных эпох справятся с общей и вечной бедой — супружеской неверностью?
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.3 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Гроссман
- Режиссёр
Марк
Уэбб
- ЛШРежиссёр
Ларри
Шоу
- Актриса
Люси
Лью
- ДДАктёр
Джек
Девенпорт
- Актриса
Эллисон
Толман
- ДГАктриса
Джиннифер
Гудвин
- ЛПАктриса
Лана
Паррия
- КХАктриса
Кирби
Хауэлл-Батист
- БКАктриса
Б.К.
Кэннон
- Актриса
Александра
Даддарио
- ДКАктёр
Джордан
Кристи
- СДАктёр
Сэм
Джагер
- МЧСценарист
Марк
Черри
- ДКСценарист
Джо
Кинэн
- МЧПродюсер
Марк
Черри
- Продюсер
Анна
Калп
- Продюсер
Брайан
Грейзер
- ГМХудожник
Грегори
Мелтон
- МВХудожник
Марк
Вортингтон
- МБМонтажёр
Майкл
Беренбаум
- ММКомпозитор
Матео
Мессина
- СЯКомпозитор
Стив
Яблонски