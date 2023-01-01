Почему женщины убивают (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
- 18+41 мин
Почему женщины убивают
Сезон 1 Серия 1
- 18+34 мин
Почему женщины убивают
Сезон 1 Серия 2
- 18+33 мин
Почему женщины убивают
Сезон 1 Серия 3
- 18+41 мин
Почему женщины убивают
Сезон 1 Серия 4
- 18+45 мин
Почему женщины убивают
Сезон 1 Серия 5
- 18+40 мин
Почему женщины убивают
Сезон 1 Серия 6
- 18+36 мин
Почему женщины убивают
Сезон 1 Серия 7
- 18+41 мин
Почему женщины убивают
Сезон 1 Серия 8
- 18+45 мин
Почему женщины убивают
Сезон 1 Серия 9
- 18+39 мин
Почему женщины убивают
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Обман рано или поздно приведет к трагедии. Сериал «Почему женщины убивают» смотреть онлайн можно в подписке Amediateka на Wink.
Небольшой калифорнийский город славится одним проклятым домом, ставшим свидетелем нескольких семейных трагедий. В 1963 году в особняк переезжают Стэнтоны: милая и дружелюбная домохозяйка Бет и импозантный инженер Роб, который, правда, вечно где-то пропадает. Спустя двадцать лет обитательницей дома становится богачка Симона вместе с очередным мужем. Их, казалось бы, идеальный брак может разрушить одна интригующая тайна. Наконец, в 2019 году в доме обосновывается пара в открытом браке: не слишком успешный сценарист Илай и его супруга Тейлор, свободолюбивая адвокат и добытчица семьи. Она приглашает подругу, временно оставшуюся без жилья, погостить у них.
Три совершенно разные истории заканчиваются убийством — почему? Смотреть «Почему женщины убивают», 1 сезон приглашаем вас на видеопортале Wink.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыКомедии, Криминал, Драмы, Зарубежные
Рейтинг
- Режиссёр
Дэвид
Гроссман
- Режиссёр
Марк
Уэбб
- ЛШРежиссёр
Ларри
Шоу
- Актриса
Люси
Лью
- ДДАктёр
Джек
Девенпорт
- Актриса
Эллисон
Толман
- ДГАктриса
Джиннифер
Гудвин
- ЛПАктриса
Лана
Паррия
- КХАктриса
Кирби
Хауэлл-Батист
- БКАктриса
Б.К.
Кэннон
- Актриса
Александра
Даддарио
- ДКАктёр
Джордан
Кристи
- СДАктёр
Сэм
Джагер
- МЧСценарист
Марк
Черри
- ДКСценарист
Джо
Кинэн
- МЧПродюсер
Марк
Черри
- Продюсер
Анна
Калп
- Продюсер
Брайан
Грейзер
- ГМХудожник
Грегори
Мелтон
- МВХудожник
Марк
Вортингтон
- МБМонтажёр
Майкл
Беренбаум
- ММКомпозитор
Матео
Мессина
- СЯКомпозитор
Стив
Яблонски