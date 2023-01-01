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Почему женщины убивают
1-й сезон

Почему женщины убивают (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

9.12019, Why Women Kill 10 серий
Драмы, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Обман рано или поздно приведет к трагедии. Сериал «Почему женщины убивают» смотреть онлайн можно в подписке Amediateka на Wink.

Небольшой калифорнийский город славится одним проклятым домом, ставшим свидетелем нескольких семейных трагедий. В 1963 году в особняк переезжают Стэнтоны: милая и дружелюбная домохозяйка Бет и импозантный инженер Роб, который, правда, вечно где-то пропадает. Спустя двадцать лет обитательницей дома становится богачка Симона вместе с очередным мужем. Их, казалось бы, идеальный брак может разрушить одна интригующая тайна. Наконец, в 2019 году в доме обосновывается пара в открытом браке: не слишком успешный сценарист Илай и его супруга Тейлор, свободолюбивая адвокат и добытчица семьи. Она приглашает подругу, временно оставшуюся без жилья, погостить у них.

Три совершенно разные истории заканчиваются убийством — почему? Смотреть «Почему женщины убивают», 1 сезон приглашаем вас на видеопортале Wink.

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Почему женщины убивают»

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