Почему женщины убивают (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

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Обман рано или поздно приведет к трагедии. Сериал «Почему женщины убивают» смотреть онлайн можно в подписке Amediateka на Wink.



Небольшой калифорнийский город славится одним проклятым домом, ставшим свидетелем нескольких семейных трагедий. В 1963 году в особняк переезжают Стэнтоны: милая и дружелюбная домохозяйка Бет и импозантный инженер Роб, который, правда, вечно где-то пропадает. Спустя двадцать лет обитательницей дома становится богачка Симона вместе с очередным мужем. Их, казалось бы, идеальный брак может разрушить одна интригующая тайна. Наконец, в 2019 году в доме обосновывается пара в открытом браке: не слишком успешный сценарист Илай и его супруга Тейлор, свободолюбивая адвокат и добытчица семьи. Она приглашает подругу, временно оставшуюся без жилья, погостить у них.



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