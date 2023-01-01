Биография

Эллисон Толман — американская актриса. Родилась в Хьюстоне 18 ноября 1981 года. Получила высшее образование в Бэйлорском университете. Позже участвовала в театральных в остановках. В 2009 году снималась в короткометражном фильме. В 2014 году исполнила роль в американском телесериале «Фарго». За нее получила награды на премиях «Золотой глобус» и «Эмми». Ее также можно увидеть в кинолентах «Фресно», «Крампус», «Подарок», «Дом», «Проект Минди», «Касл-Рок», «Братья Систерс». Сыграла центральную роль в комедийном сериале «По-собачьи». Из других рейтинговых проектов — «Явление» и «Почему женщины убивают».