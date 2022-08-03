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Почему женщины убивают
2-й сезон

Почему женщины убивают (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн

9.12021, Why Women Kill 10 серий
Драма, Комедия18+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Продолжение эффектного драмеди о женщинах всех времен на тропе мести. Смотрите 2 сезон сериала «Почему женщины убивают» в подписке Amediateka на Wink.

В новом сезоне главной героиней становится домохозяйка Альма. В середине двадцатого века у неработающих замужних женщин было не очень много развлечений — именно поэтому Альма так одержима идеей стать членом общества садоводов. Правда, другие хозяйки не горят желанием принимать ее в свои ряды: не того полета птица. Работа ее мужа вызывает подозрения, да и дочь не самая благовоспитанная девушка. Однако Альма настроена серьезно и готова пойти на многое, возможно, даже на убийство...

Сумеет ли женщина дать пощечину общественному вкусу Смотрите сериал «Почему женщины убивают» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Почему женщины убивают»