Продолжение эффектного драмеди о женщинах всех времен на тропе мести. Смотрите 2 сезон сериала «Почему женщины убивают» в подписке Amediateka на Wink.



В новом сезоне главной героиней становится домохозяйка Альма. В середине двадцатого века у неработающих замужних женщин было не очень много развлечений — именно поэтому Альма так одержима идеей стать членом общества садоводов. Правда, другие хозяйки не горят желанием принимать ее в свои ряды: не того полета птица. Работа ее мужа вызывает подозрения, да и дочь не самая благовоспитанная девушка. Однако Альма настроена серьезно и готова пойти на многое, возможно, даже на убийство...



Сумеет ли женщина дать пощечину общественному вкусу Смотрите сериал «Почему женщины убивают» в подписке Amediateka на Wink.

