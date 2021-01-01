Почему женщины убивают (сериал, 2021) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Сенсационно яркий сериал-антология возвращается с новыми историями. 1949 год. Наивная домохозяйка мечтает попасть в престижный Цветочный клуб, однако элитное общество бойкую дамочку не очень-то ждет. Ее муж, кажется, промышляет темными делишками, а дочь крутит роман с красавчиком-актером. У которого тоже свои тайны…

