Биография

Брайан Грейзер – продюсер, актер, сценарист, родился 12 июля 1951 года. Был удостоен приза и трех номинацией на премию «Оскар». Фильмография насчитывает более 250 полнометражных кинокартин и сериалов. Среди наиболее успешных работ – биографическая драма «Игры разума», сериалы «Почему женщины убивают», «Обмани меня», «24 часа» и др. Один из первых фильмов Брайана Грейзера, в котором он участвовал в качестве продюсера, стала комедия «Ночная смена» (1982) режиссера Рона Ховарда. В 1984 году Грейзер написал сценарий комедийной мелодрамы «Всплеск». Фильм снял Рон Ховард, главные роли исполнили Том Хэнкс и Дэрил Ханна. Он также написал сценарии к фильмам «Вооружены и опасны» и «Домохозяйка». В 1995 году продюсировал приключенческую драму «Аполлон 13» с Томом Хэнксом в главной роли. В 1997 году на экраны вышел еще один продюсерский проект Брайана Грейзера, «Лжец, лжец» с Джимом Керри. В 2001 году продюсер выпустил биографическую драму «Игры разума». Кинокартина была признана лучшим фильмом года на премии «Оскар», получила 4 приза и 4 номинации, а также 4 приза «Золотой Глобус» и другие награды. В 2005 году на экраны вышла биографическая драма «Нокдаун» с Расселом Кроу и Рене Зеллвегер. Продюсер также выпустил несколько успешных сериалов.