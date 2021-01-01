День, когда спорт остановился (фильм, 2021) смотреть онлайн

Документальная лента, исследующая влияние пандемии коронавируса на мировой спорт. Как известно, в конце марта 2020 все спортивные мероприятия были отменены. «День, когда спорт остановился» — хроника этих тревожных дней, в которую попали интервью ведущих людей индустрии, включая откровения през�идента Ассоциации игроков НБА Криса Пола. Режиссером ленты выступил Антуан Фукуа («Тренировочный день»), затронувший и тему расовой несправедливости, которая во время пандемии в Америке снова зазвучала особенно остро. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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