Биография

Антуан Фукуа – режиссер американского остросюжетного кино. Работает в жанрах боевиков и триллеров. Кроме режиссуры, занимается продюсированием. С детства увлекался баскетболом. Хотел стать пилотом, но поступил в летное училище на специальность механика. Он мечтал о небе и не хотел довольствоваться малым, поэтому кардинально сменил сферу деятельности. Антуан занялся съемками клипов. Работа пошла так успешно, что он начал работать со «звездами» мировой величины: Тони Брэкстон, Принсом, Стиви Уандером, Кулио. Был удостоен премии MTV. Супруга Фукуа – актриса Лела Рошон. Она стала матерью двоих его младших детей. До брака у режиссера уже был сын, который избрал карьеру актера и начал сниматься в фильмах отца. Первый фильм Антуана Фукуа в качестве кинорежиссера – «Убийцы на замену». Это боевик с динамичным сюжетом. Следом за ним была создана комедия на тему криминала «На живца». Только третья работа принесла настоящий успех режиссеру. Ею стал триллер «Тренировочный день». Спустя почти 10 лет режиссер решил повторить успех, сняв одноименный телесериал. Но он был закрыт после первого сезона. Знаковыми работами режиссера стали «Стрелок», «Падение Олимпа», «Слезы солнца».