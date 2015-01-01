Фильм Левша (2015)

Бывший чемпион пытается вернуть прежнюю славу после смерти жены. Трогательная спортивная драма с Джейком Джилленхолом в главной роли.



В центре сюжета боксер по имени Билли Хоуп, который не знает поражений и славится своим легендарным хуком слева. Любящая супруга и маленькая дочь умоляют его оставить опасную профессию, но Билли соблазняют новые контракты и титулы. Однако жизнь спортсмена переворачивается с ног на голову после трагического инцидента на одном из званых ужинов, в котором по случайности погибает его жена Морин. Хоуп лишается дома, карьеры и ребенка, пытаясь справиться с горем с помощью наркотиков. Чтобы вернуть свою жизнь, мужчина должен сразиться с противником не только на ринге, но и внутри себя.



Сможет ли Билли Хоуп вновь обрести титул чемпиона и одолеть соперника в предстоящем поединке, узнаете в драме «Левша» — фильм 2015 смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!



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