Фильм Левша (2015)

О фильме
Бывший чемпион пытается вернуть прежнюю славу после смерти жены. Трогательная спортивная драма с Джейком Джилленхолом в главной роли.
В центре сюжета боксер по имени Билли Хоуп, который не знает поражений и славится своим легендарным хуком слева. Любящая супруга и маленькая дочь умоляют его оставить опасную профессию, но Билли соблазняют новые контракты и титулы. Однако жизнь спортсмена переворачивается с ног на голову после трагического инцидента на одном из званых ужинов, в котором по случайности погибает его жена Морин. Хоуп лишается дома, карьеры и ребенка, пытаясь справиться с горем с помощью наркотиков. Чтобы вернуть свою жизнь, мужчина должен сразиться с противником не только на ринге, но и внутри себя.
Сможет ли Билли Хоуп вновь обрести титул чемпиона и одолеть соперника в предстоящем поединке, узнаете в драме «Левша» — фильм 2015 смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!
Левша смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Антуан
Фукуа
- Актёр
Джейк
Джилленхол
- Актриса
Рэйчел
Макадамс
- Актёр
Форест
Уитакер
- УЛАктриса
Уна
Лоуренс
- ФСАктёр
Фифти
Сент
- СБАктёр
Скайлан
Брукс
- Актриса
Наоми
Харрис
- ВОАктёр
Виктор
Ортис
- Актёр
Бо
Напп
- Актёр
Мигель
Гомес
- КССценарист
Курт
Саттер
- Продюсер
Тодд
Блэк
- Продюсер
Джейсон
Блюменталь
- Продюсер
Антуан
Фукуа
- Продюсер
Алан
Ричи
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ЕЗАктриса дубляжа
Елизавета
Запорожец
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ГАХудожник
Грегори
А. Веймерскирч
- ДСХудожник
Дэвид
С. Робинсон
- ДРХудожник
Дерек
Р. Хилл
- ДРМонтажёр
Джон
Рефуа
- МФОператор
Мауро
Фиоре
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер