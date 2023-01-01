Биография

Алан Ричи – продюсер. Родился в 1941 году. В Голливуде работает с начала 70-х. Пробыв некоторое время агентом кинокомпании, решил переквалифицироваться в продюсеры. Первый фильм Алана Ричи выпущен в 1973 году и относится к категории ужасов. Лента получила вышесредние рейтинги: в ту пору тема девушки, оказывающейся один на один со странными соседями в странном доме, не считалась банальной. Удачным оказался и следующий фильм продюсера – городской боевик «Янгблад». Фильм 1995 года «Магазин "Империя"» критики разгромили, но публика поддержала эту музыкальную комедию и не дала пропасть продюсерской компании. Кое-кто даже осмелился назвать ленту культовой... Реальной удачей продюсера стала «Мышиная охота» 1997 года. Семейная комедия о соперничестве братьев-наследников с мышкой-жительницей дорогого особняка собрала немалую кассу и получила отличные рейтинги. Заметным событием стал и фантастический хоррор «Глубокое синее море». Внезапно поумневшие акулы решили сменить рацион - и люди трижды пожалели о вмешательстве в генетику рыб... «Левша» и «Тарзан. Легенда», снятые в середине 2010-х, укрепили продюсерскую репутацию Алана Ричи и пополнили его кошелек.