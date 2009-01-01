Война невест
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Война невест

Война невест (фильм, 2009) смотреть онлайн

9.42009, Bride Wars
Мелодрама, Комедия85 мин12+

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О фильме

Две лучшие подруги становятся непримиримыми врагами, когда из-за ошибки их свадьбы выпадают на один день. Фильм «Война невест» — энергичная комедия с Энн Хэтэуэй, Кейт Хадсон и Крисом Праттом о том, какими хрупкими бывают человеческие отношения.

Лив и Эмма всегда мечтали провести свои свадьбы в нью-йоркской «Плазе» и поклялись быть подружками невесты на торжественных церемониях друг друга. В этом году мечты как никогда близки к исполнению: они почти одновременно получили предложения руки и сердца, и организатор свадеб выбила девушкам вожделенные июньские даты в «Плазе». Кажется, все идет как по маслу, но вдруг выясняется, что свадьбы Лив и Эммы по ошибке поставили на одну и ту же дату. Кому-то из них придется уступить, но ни одна не хочет делать это добровольно. В грядущем противостоянии победит сильнейшая.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Война невест»