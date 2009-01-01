Война невест (фильм, 2009) смотреть онлайн
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О фильме
Две лучшие подруги становятся непримиримыми врагами, когда из-за ошибки их свадьбы выпадают на один день. Фильм «Война невест» — энергичная комедия с Энн Хэтэуэй, Кейт Хадсон и Крисом Праттом о том, какими хрупкими бывают человеческие отношения.
Лив и Эмма всегда мечтали провести свои свадьбы в нью-йоркской «Плазе» и поклялись быть подружками невесты на торжественных церемониях друг друга. В этом году мечты как никогда близки к исполнению: они почти одновременно получили предложения руки и сердца, и организатор свадеб выбила девушкам вожделенные июньские даты в «Плазе». Кажется, все идет как по маслу, но вдруг выясняется, что свадьбы Лив и Эммы по ошибке поставили на одну и ту же дату. Кому-то из них придется уступить, но ни одна не хочет делать это добровольно. В грядущем противостоянии победит сильнейшая.
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Рейтинг
- Режиссёр
Гари
Виник
- Актриса
Кейт
Хадсон
- Актриса
Энн
Хэтэуэй
- Актёр
Брайан
Гринберг
- Актёр
Крис
Пратт
- Актёр
Стив
Хоуи
- Актриса
Кэндис
Берген
- КДАктриса
Кристен
Джонстон
- МААктёр
Майкл
Арден
- ВСАктёр
Виктор
Слезак
- ККАктриса
Келли
Коффилд
- КУСценарист
Кейси
Уилсон
- Сценарист
Джун
Рафаэль
- ГДСценарист
Грег
ДеПол
- Продюсер
Кейт
Хадсон
- Продюсер
Алан
Ричи
- Продюсер
Джули
Йорн
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ЕИАктриса дубляжа
Евгения
Игумнова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Паршин
- АВАктёр дубляжа
Артемий
Веселов
- КПХудожница
Карен
Патч
- СЛМонтажёр
Сьюзэн
Литтенберг
- ФЭОператор
Фредерик
Элмс
- ЭШКомпозитор
Эд
Ширмёр