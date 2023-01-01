Биография

Брайан Гринберг — американский музыкант, киноактер, сценарист и продюсер еврейского происхождения. Родился в Омахе 24 мая 1978 года. Гринберг вырос в ортодоксальной еврейской семье, его родители были психологами. Актерским искусством он увлекался с детства. Уже в семь лет он исполнил главную роль в постановке «Щелкунчик», участвовал в детской театральной труппе. В 12 лет он снялся в рекламе хлопьев, которую транслировали на всю страну. Окончив среднюю школу, Брайан переехал в Нью-Йорк и поступил Нью-Йоркский университет. Его он окончил в 2000 году, получив степень бакалавра искусств. Еще во время обучения артист принимал участие в театральных постановках. А в 1997 году сыграл небольшую роль в сериале «Закон и порядок». Брайан Гринберг — исполнитель более чем полусотни ролей в различных кинопроектах. Самые известные из них — сериалы «Как это делается в Америке», «Холм одного дерева», «Сильное лекарство», «Сопрано», фильм «Секс по дружбе». Также он продюсировал картины «Год перемен» и «В Гонконге уже завтра», написал сценарий к снятой им же киноленте «Сеть обмана».