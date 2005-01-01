Мой лучший любовник
Wink
Фильмы
Мой лучший любовник
8.72005, Мой лучший любовник
Мелодрама101 мин18+

Мой лучший любовник (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

23-летний художник Дэйв влюбляется в 37-летнюю Рафи, которая несколько обеспокоена таким подарком судьбы и пытается разобраться в ситуации с помощью своего психотерапевта Лизы. Психотерапевт убеждает Рафи, что сейчас ей просто необходимо развлечься и постараться получить удовольствие от жизни. Но все меняется, когда Лиза узнает, что любовь с Рафи крутит ее собственный сын.

Мой лучший любовник смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой лучший любовник»