Мой лучший любовник (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

23-летний художник Дэйв влюбляется в 37-летнюю Рафи, которая несколько обеспокоена таким подарком судьбы и пытается разобраться в ситуации с помощью своего психотерапевта Лизы. Психотерапевт убеждает Рафи, что сейчас ей просто необходимо развлечься и постараться получить удовольствие от жизни. Но все меняется, когда Лиза узнает, что любовь с Рафи крутит ее собственный сын.



