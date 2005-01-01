Мой лучший любовник (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно
23-летний художник Дэйв влюбляется в 37-летнюю Рафи, которая несколько обеспокоена таким подарком судьбы и пытается разобраться в ситуации с помощью своего психотерапевта Лизы. Психотерапевт убеждает Рафи, что сейчас ей просто необходимо развлечься и постараться получить удовольствие от жизни. Но все меняется, когда Лиза узнает, что любовь с Рафи крутит ее собственный сын.
Мой лучший любовник в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- БЯРежиссёр
Бен
Янгер
- Актриса
Ума
Турман
- Актриса
Мэрил
Стрип
- Актёр
Брайан
Гринберг
- Актёр
Джон
Абрахамс
- АБАктриса
Адриана
Биази
- ДЯАктёр
Дэвид
Янгер
- ПБАктёр
Палмер
Браун
- ЗОАктёр
Зак
Орт
- Актриса
Энни
Пэррис
- ОДАктриса
Обри
Доллар
- БЯСценарист
Бен
Янгер
- Продюсер
Дженнифер
Тодд
- СТПродюсер
Сюзанн
Тодд
- Продюсер
Марк
Гордон
- БДПродюсер
Бредли
Дженкель
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Гаспарова
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- ПДХудожник
Пол
Д. Келли
- МТХудожница
Мелисса
Тот
- КСХудожница
Кэрол
Силверман
- РШКомпозитор
Райан
Шор