Биография

Джон Абрахамс — американский актер. Родился в Нью-Йорке 29 октября 1977 года. Джон Абрахамс получил популярность после съемок в комедийном слэшере «Очень страшное кино», в комедийной ленте «Знакомство с родителями» и в фильме ужасов «Дом восковых фигур». Его дебютная работа в кино — это картины «Детки» и «Мертвец идет». Появлялся во многих известных проектах, таких как «Факультет», «Воскрешая мертвецов», «Техасские рейнджеры», «Они», «Мой лучший любовник», «Хичкок», «Снегопад». В 2014 году сыграл в детективном триллере «Воздушный маршал», а в 2015 году — в молодежной драме «128 ударов сердца в минуту». В послужном списке — более пятидесяти картин.