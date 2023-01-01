Биография

Американский режиссер-постановщик и кинопродюсер Марк Гордон родился в США, штат Вирджиния, Ньюпорт-Ньюс, 10 октября 1956 года. Сейчас он сопредседатель «Американской гильдии продюсеров», что говорит о многом. За свою карьеру в кино с 1980 по нынешний день продюсировал более ста кинопроектов и телевизионных программ. Во многом благодаря его умелому руководству фильм «Спасти рядового Райана» получил широкую известность и мировую популярность. Кроме этого, он создавал такие сериалы, как «Анатомия страсти», «Частная практика», «Мыслить, как преступник», которые известны российскому зрителю. Фильмы Марка Гордона имеют очень широкую тематику, он всегда чутко реагирует на запросы времени, рыночную конъюнктуру в искусстве, продвигая самые смелые и прогрессивные проекты. Очень много проектов этого продюсера направлены на молодое поколение, развлекательные и учебные сериалы для детей, сериалы для всей семьи. Его режиссура и работа как актера как раз находятся в этом сегменте американского кино. Роли Марка Гордона всего две, режиссировал один фильм. Кроме упомянутых известных фильмов, можно еще назвать ряд работ Марка Гордона, получивших высокую оценку зрителей, – «2012», «Сердце дракона», «10 000 лет до нашей эры», «Готика», «Стив Джобс». Как работа продюсера фильм «Спасти рядового Райана» номинирован на «Оскар». В настоящее время работает еще над несколькими проектами одновременно.