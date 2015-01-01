В блюзе только Бесси
Wink
Фильмы
В блюзе только Бесси
8.02015, Bessie
Драма103 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

В блюзе только Бесси (фильм, 2015) смотреть онлайн

О фильме

История легендарной блюз-исполнительницы Бесси Смит, которая поднялась к славе в 1920-30-х годах. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
Драма
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В блюзе только Бесси»