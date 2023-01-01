Биография

Майк Эппс – актер, комик, продюсер, исполнитель рэп-композиций. Получил широкую известность, исполнив яркие роли в картинах «Все о Бенджаминах», «Обитель зла – 2: апокалипсис», «Обитель зла – 3», озвучивал одного из главных персонажей мультфильма «Сезон охоты – 2». Будущий актер родился в Индианаполисе в 1970 г. Комические способности проявились у юноши в школьные годы. Он начал пробовать свои силы в жанре stand-up, много выступал и к 18 годам имел большой актерский опыт. Окончив школу, юный Майк переехал в Атланту и начал сотрудничать с Театром комедии. В возрасте 25 лет он переехал в Бруклин. В 1995 г. принял участие в шоу «Def Comedy Jam». Первую роль Майк Эппс исполнил спустя 2 года в картине «Бродяги», которую снял Вин Дизель. Широкую известность артисту принесла главная роль в ленте «Следующая пятница» в 1999 г. В это же время он сыграл ведущего персонажа в картине «Все о Бенджаминах». Комедийный актер мастерски воплотил на экране героев кинолент «Торчки», «Еще одна пятница». Однако его работы в кино не ограничиваются комедиями. Среди фильмов Майка Эппса есть боевики, триллеры, драмы. Одной из наиболее известных работ артиста стал блокбастер «Обитель зла – 2: апокалипсис», а затем он снялся в продолжении ленты «Обитель зла – 3». Значимыми в карьере актера стали комедийные проекты «Мальчишник в Вегасе», «Медовый месячник».