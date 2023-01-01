Биография

Известный многим афроамериканский актер Майкл Кеннет Уильямс родился 22 ноября 1966 года в США. Родом из Бруклина, района Нью-Йорка с противоречивой славой. Знаменитый шрам на лице актер получил в драке в одном из баров на свое 25-летие. Тем ни менее, Майкл успешно закончил среднюю школу и получил техническое образование в high school, поступил на работу в театр, затем в фармкомпанию. Природные физические данные, влияние нарастающей популярности афроамериканских певцов и танцоров семьи Джексон привлекают молодого человека. Вопреки желанию родственников, он оставляет работу и решает посвятить себя танцевальной карьере. Постепенно карьера танцора продвигается вверх. Ему даже удается сделать хореографическую постановку клипа «100% Pure Love». Сейчас это известный кинопродюсер, актер и танцор. Свою жизнь в кино начал как актер Майкл Кеннет Уильямс в сериале «Прослушка». Затем работы в эпизодах кинопроектов «Закон и порядок», «Шпионка», «Юристы Бостона» и прочих. Востребованность и популярность актера росла. Роль мужа певицы в телефильме «Бесси» принесла ему премию «Эмми» за роль второго плана в 2015 году. Всего в копилке актера 100 фильмов и 7 кинопроектов как продюсера. В 33 лентах актер играет самого себя. Любопытно, что разноплановость актерского дара и брутальная внешность не стали причиной отставки танцора. А работа продюсера еще раз положительно характеризует его интеллект и целеустремленность.