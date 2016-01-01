Кредо убийцы (фильм, 2016) смотреть онлайн

Кредо убийцы
Мужчина при помощи уникальной разработки переносится в 15 век, чтобы заполучить могущественный артефакт. Научно-фантастический боевик «Кредо убийцы» — фильм с Майклом Фассбендером и Марион Котийяр, основанный на популярной видеоигровой франшизе.

Корпорация «Абстерго» лишь с виду кажется обычной компанией. На самом деле ей руководит орден тамплиеров, с древних времен стремящийся к власти. Им противостоит братство ассасинов, защищающих право человечества на личную свободу. Чтобы одержать победу в бесконечной войне, тамплиеры ищут могущественный артефакт под названием Яблоко Эдема, и помочь им в этом может только сын асссасина Каллум Линч. «Абстерго» инсценирует его смертную казнь и берет в плен, после чего подключает Каллума к «Анимусу» — устройству, позволяющему переживать воспоминания предков. Так Каллум переносится в 1492 год и оказывается в шкуре Агилара де Нерха, испанского ассасина, чья судьба неразрывно связана с Яблоком Эдема.

Страна
Франция, Великобритания, США, Гонконг
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
Full HD, SD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кредо убийцы»