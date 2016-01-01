Кредо убийцы (фильм, 2016) смотреть онлайн
О фильме
Мужчина при помощи уникальной разработки переносится в 15 век, чтобы заполучить могущественный артефакт. Научно-фантастический боевик «Кредо убийцы» — фильм с Майклом Фассбендером и Марион Котийяр, основанный на популярной видеоигровой франшизе.
Корпорация «Абстерго» лишь с виду кажется обычной компанией. На самом деле ей руководит орден тамплиеров, с древних времен стремящийся к власти. Им противостоит братство ассасинов, защищающих право человечества на личную свободу. Чтобы одержать победу в бесконечной войне, тамплиеры ищут могущественный артефакт под названием Яблоко Эдема, и помочь им в этом может только сын асссасина Каллум Линч. «Абстерго» инсценирует его смертную казнь и берет в плен, после чего подключает Каллума к «Анимусу» — устройству, позволяющему переживать воспоминания предков. Так Каллум переносится в 1492 год и оказывается в шкуре Агилара де Нерха, испанского ассасина, чья судьба неразрывно связана с Яблоком Эдема.
СтранаФранция, Великобритания, США, Гонконг
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время110 мин / 01:50
Рейтинг
- ДКРежиссёр
Джастин
Курзель
- Актёр
Майкл
Фассбендер
- Актриса
Марион
Котийяр
- Актёр
Джереми
Айронс
- Актёр
Брендан
Глисон
- Актриса
Шарлотта
Рэмплинг
- МКАктёр
Майкл
Кеннет Уильямс
- Актёр
Дени
Меноше
- АЛАктриса
Ариана
Лабед
- ХААктёр
Халид
Абдалла
- ЭДАктриса
Эсси
Дэвис
- АКСценарист
Адам
Купер
- БКСценарист
Билл
Колладж
- КМСценарист
Кори
Мэй
- ЖБПродюсер
Жан-Жюльен
Баронне
- КБПродюсер
Крис
Бригэм
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ОХХудожник
Оливер
Ходж
- СШХудожница
Сэмми
Шелдон
- ТДХудожница
Тина
Джонс
- КТМонтажёр
Кристофер
Теллефсен
- ААОператор
Адам
Аркпоу
- ДККомпозитор
Джед
Курзель