Биография

Шарлотта Рэмплинг — британская актриса. Обладательница многочисленных национальных и международных наград, в числе которых «Сезар», «Серебряный медведь», «Золотой медведь» и премия Европейской киноакадемии. Номинировалась на «Оскар». Кавалер Ордена Британской империи. Родилась в Стермере, Великобритания, 5 февраля 1956 года. Шарлотта получила образование в Академии имени Жанны д’Арк во Франции и в эксклюзивной школе Святой Хильды в Англии. Девушка работала моделью, но решила стать актрисой и прошла обучение в актерской школе Ройал-Корт. Шарлотта Рэмплинг дебютировала в кино в 1965 году. Это была маленькая роль в комедии «Сноровка… и как ее приобрести». Популярной актриса стала через год после более заметной роли в фильме «Девушка Джорджи». Но на родине серьезных ролей Шарлотте не предлагали, и она отправилась в Италию. Рэмплинг не ошиблась — в 1969 году она снялась в «Гибели богов» Висконти. Дальше ее ждало много отличных ролей, но значимым поворотом в творческой биографии актрисы стали съемки в 1974 году в кинофильме «Ночной портье», где она сыграла главную роль. С тех пор ей предлагали серьезные роли. Она снялась в драме «Под песком», в культовом сериале «Декстер», в кинофильмах «45 лет», «Не отпускай меня», «Основной инстинкт 2: Жажда риска», «Сердце ангела», «Дюна», «Дюна: Часть вторая» и многих других. В фильмографии актрисы около двухсот кинофильмов и сериалов.