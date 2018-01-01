Шарлотта Рэмплинг
Charlotte Rampling
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 5 февраля 1946 г. (79 лет)
Биография
Шарлотта Рэмплинг — британская актриса. Обладательница многочисленных национальных и международных наград, в числе которых «Сезар», «Серебряный медведь», «Золотой медведь» и премия Европейской киноакадемии. Номинировалась на «Оскар». Кавалер Ордена Британской империи. Родилась в Стермере, Великобритания, 5 февраля 1956 года. Шарлотта получила образование в Академии имени Жанны д’Арк во Франции и в эксклюзивной школе Святой Хильды в Англии. Девушка работала моделью, но решила стать актрисой и прошла обучение в актерской школе Ройал-Корт. Шарлотта Рэмплинг дебютировала в кино в 1965 году. Это была маленькая роль в комедии «Сноровка… и как ее приобрести». Популярной актриса стала через год после более заметной роли в фильме «Девушка Джорджи». Но на родине серьезных ролей Шарлотте не предлагали, и она отправилась в Италию. Рэмплинг не ошиблась — в 1969 году она снялась в «Гибели богов» Висконти. Дальше ее ждало много отличных ролей, но значимым поворотом в творческой биографии актрисы стали съемки в 1974 году в кинофильме «Ночной портье», где она сыграла главную роль. С тех пор ей предлагали серьезные роли. Она снялась в драме «Под песком», в культовом сериале «Декстер», в кинофильмах «45 лет», «Не отпускай меня», «Основной инстинкт 2: Жажда риска», «Сердце ангела», «Дюна», «Дюна: Часть вторая» и многих других. В фильмографии актрисы около двухсот кинофильмов и сериалов.
Фильмография
Актриса
- 8.6
Кредо убийцы2016, 110 мин
- 7.7
Молода и прекрасна2013, 92 минБесплатно
- 9.4
Уличные танцы2010, 94 минБесплатно
- 9.1
Герцогиня2008, 105 минБесплатно
- 8.8
Вавилон Н.Э.2008, 96 мин
- 8.1
Ангел2007, 128 минБесплатно
- 8.4
Основной инстинкт 22006, 109 минБесплатно
- 7.0
Бессмертные: Война миров2004, 98 мин
- 8.0
Бассейн2003, 97 мин
- 8.0
Сердце Ангела1987, 108 минБесплатно