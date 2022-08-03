Не столько из-за денег, сколько ради удовольствия семнадцатилетняя Изабель встречается с немолодыми клиентами в гостиничных номерах. Ее близкие не подозревают, чем одержима умная и тонкая девушка. Но однажды умирает один из ее постоянных клиентов…

