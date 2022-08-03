Молода и прекрасна
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Молода и прекрасна

Молода и прекрасна (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

7.72013, Jeune & jolie
Драма92 мин18+

О фильме

Не столько из-за денег, сколько ради удовольствия семнадцатилетняя Изабель встречается с немолодыми клиентами в гостиничных номерах. Ее близкие не подозревают, чем одержима умная и тонкая девушка. Но однажды умирает один из ее постоянных клиентов…

Страна
Франция
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Молода и прекрасна»