WinkФильмыМолода и прекраснаАктёры и съёмочная группа фильма «Молода и прекрасна»
Актёры и съёмочная группа фильма «Молода и прекрасна»
Режиссёры
Актёры
АктрисаIsabelle
Марина ВактMarine Vacth
АктрисаSylvie
Жеральдин ПеласGéraldine Pailhas
АктёрPatrick
Фредерик ПьероFrédéric Pierrot
АктрисаAlice
Шарлотта РэмплингCharlotte Rampling
АктёрVictor
Фантен РаваFantin Ravat
АктёрGeorges Ferriere
Йохан ЛейзенJohan Leysen
АктрисаVéro
Натали РишарNathalie Richard
АктёрPeter (в титрах: Djedje Apali)
Джедже АпалиDjédjé Apali
АктёрFelix
Люка ПризорLucas Prisor
АктёрAlex