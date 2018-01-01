Wink
Молода и прекрасна
Актёры и съёмочная группа фильма «Молода и прекрасна»

Режиссёры

Франсуа Озон

François Ozon
Режиссёр

Актёры

Марина Вакт

Marine Vacth
АктрисаIsabelle
Жеральдин Пелас

Géraldine Pailhas
АктрисаSylvie
Фредерик Пьеро

Frédéric Pierrot
АктёрPatrick
Шарлотта Рэмплинг

Charlotte Rampling
АктрисаAlice
Фантен Рава

Fantin Ravat
АктёрVictor
Йохан Лейзен

Johan Leysen
АктёрGeorges Ferriere
Натали Ришар

Nathalie Richard
АктрисаVéro
Джедже Апали

Djédjé Apali
АктёрPeter (в титрах: Djedje Apali)
Люка Призор

Lucas Prisor
АктёрFelix
Лорен Дельбек

Laurent Delbecque
АктёрAlex

Сценаристы

Франсуа Озон

François Ozon
Сценарист

Продюсеры

Эрик Альтмайер

Eric Altmeyer
Продюсер
Николас Альтмайер

Nicolas Altmeyer
Продюсер

Актёры дубляжа

Мария Иващенко

Актриса дубляжа
Анна Каменкова

Актриса дубляжа
Михаил Бескаравайный

Актёр дубляжа
Ирина Пономарева

Актриса дубляжа
Даниил Трещов

Актёр дубляжа

Художники

Паскалин Шаванн

Pascaline Chavanne
Художница

Монтажёры

Лор Гердетт

Laure Gardette
Монтажёр

Операторы

Паскаль Марти

Pascal Marti
Оператор

Композиторы

Филипп Ромби

Philippe Rombi
Композитор