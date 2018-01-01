WinkИрина Пономарева
Ирина Пономарева
- Карьера
- Актриса, Актриса дубляжа
- Дата рождения
- 7 января 1959 г. (67 лет)
Фильмография
Актриса дубляжа
- 7.0
Одержимые злом2023, 95 минБесплатно
- 7.2
Быть Сальвадором Дали2022, 95 мин
- 6.1
Семь лиц Джейн2022, 85 минБесплатно
- 7.8
Шесть минут до полуночи2020, 95 минБесплатно
- 7.3
Гретель и Гензель2020, 83 минБесплатно
- 6.8
На границе миров2018, 105 мин
- 8.8
SuperАлиби2017, 85 мин
- 9.5
Век Адалин2015, 107 мин
- 8.8
Посвященный2014, 93 минБесплатно
- 7.1
Джентльмен грабитель2014, 91 минБесплатно
- 7.7
Молода и прекрасна2013, 92 минБесплатно
- 9.3
РЭД 22013, 111 минБесплатно
- 6.6
Внутри Льюина Дэвиса2012, 100 минБесплатно
- 8.8
Вавилон Н.Э.2008, 96 мин