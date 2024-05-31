Одержимые злом (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
В мире, где зло распространяется, как вирус, двое фермеров пытаются предотвратить рождение настоящего демона. Изобретательный и жестокий хоррор из Аргентины.
Однажды ночью братья Педро и Хайме слышат выстрелы в лесу неподалеку, а после находят там растерзанный труп чистильщика. Чистильщиков вызывают, когда в округе появляется одержимый — человек, ставший вместилищем для злого духа. Погибший должен был разобраться с Уриелем, старшим сыном живущей поблизости Марии Елены, который стал сосудом для рвущегося на свободу демона. Убить жертву темных сил нельзя, ведь это только облегчит злу работу. Поэтому Педро и Хайме вместе с владельцем этих земель Руисом решают отвезти Уриеля подальше и таким образом обезопасить свои жилища. Однако демоническая зараза уже начала распространяться, и братья задумывают бежать из деревни, еще не зная, что делают все только хуже.
Что ждет людей, вступивших в контакт с нечистью, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Одержимые злом» 2023 года онлайн в хорошем качестве на Wink.
Рейтинг
- ДРРежиссёр
Демиан
Рунья
- ЭРАктёр
Эсекьель
Родригес
- ДСАктёр
Демиан
Саломон
- ССАктриса
Сильвина
Сабатер
- ЛЦАктёр
Луис
Цимбровски
- ММАктёр
Марсело
Мишино
- ЭВАктёр
Эмилио
Воданович
- ВГАктриса
Вирджиния
Гарофало
- ПРАктриса
Паула
Рубинштейн
- ИКАктриса
Исабель
Кинтерос
- ДРСценарист
Демиан
Рунья
- ФДПродюсер
Фернандо
Диас
- РРПродюсер
Роксана
Рамос
- СЦПродюсер
Сэмюэл
Циммерман
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ИПАктриса дубляжа
Ирина
Пономарева
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ТЗАктёр дубляжа
Тимофей
Звягольский
- МСОператор
Мариано
Суарес