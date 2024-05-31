Одержимые злом (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Одержимые злом
7.02023, Cuando acecha la maldad
Ужасы95 мин18+
Двое фермеров пытаются предотвратить рождение настоящего демона. Изобретательный хоррор из Аргентины

О фильме

В мире, где зло распространяется, как вирус, двое фермеров пытаются предотвратить рождение настоящего демона. Изобретательный и жестокий хоррор из Аргентины.

Однажды ночью братья Педро и Хайме слышат выстрелы в лесу неподалеку, а после находят там растерзанный труп чистильщика. Чистильщиков вызывают, когда в округе появляется одержимый — человек, ставший вместилищем для злого духа. Погибший должен был разобраться с Уриелем, старшим сыном живущей поблизости Марии Елены, который стал сосудом для рвущегося на свободу демона. Убить жертву темных сил нельзя, ведь это только облегчит злу работу. Поэтому Педро и Хайме вместе с владельцем этих земель Руисом решают отвезти Уриеля подальше и таким образом обезопасить свои жилища. Однако демоническая зараза уже начала распространяться, и братья задумывают бежать из деревни, еще не зная, что делают все только хуже.

Что ждет людей, вступивших в контакт с нечистью, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Одержимые злом» 2023 года.

Страна
Аргентина, США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Одержимые злом»