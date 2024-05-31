Одержимые злом (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

В мире, где зло распространяется, как вирус, двое фермеров пытаются предотвратить рождение настоящего демона. Изобретательный и жестокий хоррор из Аргентины.



Однажды ночью братья Педро и Хайме слышат выстрелы в лесу неподалеку, а после находят там растерзанный труп чистильщика. Чистильщиков вызывают, когда в округе появляется одержимый — человек, ставший вместилищем для злого духа. Погибший должен был разобраться с Уриелем, старшим сыном живущей поблизости Марии Елены, который стал сосудом для рвущегося на свободу демона. Убить жертву темных сил нельзя, ведь это только облегчит злу работу. Поэтому Педро и Хайме вместе с владельцем этих земель Руисом решают отвезти Уриеля подальше и таким образом обезопасить свои жилища. Однако демоническая зараза уже начала распространяться, и братья задумывают бежать из деревни, еще не зная, что делают все только хуже.



