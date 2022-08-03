На границе миров (фильм, 2018) смотреть онлайн
6.82018, Gräns
Детектив, Криминал105 мин18+
О фильме
Уникальная работница таможни Тина обладает феноменальным чутьем на эмоции людей. Несмотря на свою ценность как сотрудницы она крайне неопрятна и выглядит не очень привлекательно. Однажды Тина задерживает странного и очень похожего на нее путешественника. Похоже, он знает их невероятную общую тайну.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Али
Аббаси
- Актриса
Ева
Меландер
- Актёр
Ээро
Милонофф
- ЙТАктёр
Йорген
Торссон
- АПАктриса
Анн
Петрен
- СЛАктёр
Стен
Льюнггрен
- КВАктёр
Кьелль
Вильхельмсен
- РВАктриса
Ракель
Вармландер
- АКАктёр
Андреас
Кундлер
- МБАктёр
Матти
Боустед
- ТОАктёр
Томас
Онстранд
- Сценарист
Али
Аббаси
- ИЭСценарист
Изабелла
Эклёф
- ЮАСценарист
Юн
Айвиде Линдквист
- НБПродюсер
Нина
Бисгор
- ПЙПродюсер
Петра
Йонссон
- АКПродюсер
Анна
Кронеман
- Актриса дубляжа
Инна
Королёва
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ИПАктриса дубляжа
Ирина
Пономарева
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- КБКомпозитор
Кристоффер
Берг
- МДКомпозитор
Мартин
Дирков