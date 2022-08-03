На границе миров
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На границе миров

На границе миров (фильм, 2018) смотреть онлайн

6.82018, Gräns
Детектив, Криминал105 мин18+

О фильме

Уникальная работница таможни Тина обладает феноменальным чутьем на эмоции людей. Несмотря на свою ценность как сотрудницы она крайне неопрятна и выглядит не очень привлекательно. Однажды Тина задерживает странного и очень похожего на нее путешественника. Похоже, он знает их невероятную общую тайну.

Страна
Дания, Швеция
Жанр
Криминал, Мелодрама, Фэнтези, Детектив
Качество
Full HD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «На границе миров»