На границе миров (фильм, 2018) смотреть онлайн

Уникальная работница таможни Тина обладает феноменальным чутьем на эмоции людей. Несмотря на свою ценность как сотрудницы она крайне неопрятна и выглядит не очень привлекательно. Однажды Тина задерживает странного и очень похожего на нее путешественника. Похоже, он знает их невероятную общую тайну.

