Инна Королёва
- Карьера
- Актриса, Актриса дубляжа
- Дата рождения
- 31 января 1976 г. (49 лет)
Биография
Инна Королева — актриса театра, кино и дубляжа. Родилась в Павлодаре 31 января 1976 года. Инна сначала занималась в детской театральной студии, а позднее — в школе с театральным уклоном. В 1994 году стала студенткой Белорусской академии искусств в Минске, но через два года переехала в Москву, чтобы продолжить обучение в Щукинском училище. Получив диплом, стала актрисой московского театра «Бенефис». Кроме того, Королева известна как ведущая на радио «Маяк». Экранным дебютом Инны Королевой стала многосерийная драма 1992 года «Белые одежды». Позднее принимала участие в съемках сериалов «Сваты», «Ивановы-Ивановы», «Библиотекарь». Также Королева дублировала роли Мишель Родригес, Виолы Дэвис, Николь Кидман и Оливии Уайлд. Среди популярных проектов, которые она озвучивала, числятся такие ленты, как «Достать ножи», «Пеле: Рождение легенды», «12 лет рабства», «Пленницы», «Железный человек», «Джанго освобожденный».
Фильмография
Актриса
Актриса дубляжа
- 6.5
Холодный расчет2021, 107 мин
- 4.7
Паранормальное. Прямой эфир2020, 82 мин
- 6.5
Сквозь реальности2020, 96 минБесплатно
- 9.1
Королевские каникулы2019, 83 мин
- 8.1
Король воров2018, 103 мин
- 6.8
На границе миров2018, 105 мин
- 9.2
Очень плохие мамочки 22017, 99 мин
- 9.7
Пеле: Рождение легенды2016, 102 минБесплатно
- 9.3
Очень плохие мамочки2016, 96 мин
- 8.7
Волна2015, 100 мин
- 8.1
Окулус2013, 99 мин
- 9.1
Тихая гавань2013, 110 минБесплатно
- 8.5
Мачете2010, 100 мин