Инна Королёва

Биография

Инна Королева — актриса театра, кино и дубляжа. Родилась в Павлодаре 31 января 1976 года. Инна сначала занималась в детской театральной студии, а позднее — в школе с театральным уклоном. В 1994 году стала студенткой Белорусской академии искусств в Минске, но через два года переехала в Москву, чтобы продолжить обучение в Щукинском училище. Получив диплом, стала актрисой московского театра «Бенефис». Кроме того, Королева известна как ведущая на радио «Маяк». Экранным дебютом Инны Королевой стала многосерийная драма 1992 года «Белые одежды». Позднее принимала участие в съемках сериалов «Сваты», «Ивановы-Ивановы», «Библиотекарь». Также Королева дублировала роли Мишель Родригес, Виолы Дэвис, Николь Кидман и Оливии Уайлд. Среди популярных проектов, которые она озвучивала, числятся такие ленты, как «Достать ножи», «Пеле: Рождение легенды», «12 лет рабства», «Пленницы», «Железный человек», «Джанго освобожденный».