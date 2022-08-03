Королевские каникулы (фильм, 2019) смотреть онлайн
9.12019, Trouble
Мультфильм, Приключения83 мин6+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
Пес по кличке Принц купается в роскоши и внимании со стороны своей богатой любящей хозяйки. Но однажды старушка умирает, а ее черствая родня выбрасывает собаку на улицу. Так Принц оказывается в окружении нищих. Сможет ли избалованный пес привыкнуть к лишениям и стать своим среди бродяг?
СтранаВеликобритания, США, Канада, Каймановы острова
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Музыка
КачествоSD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.8 IMDb
- КДРежиссёр
Кевин
Джонсон
- БШАктёр
Биг
Шон
- ПААктриса
Памела
Адлон
- ЛХАктриса
Люси
Хейл
- МДАктриса
Марисса
Джэрет Винокур
- ДМАктёр
Джоэл
Макхэйл
- Актёр
Уилмер
Вальдеррама
- КЛАктёр
Колби
Лопес
- ДУАктёр
Дэймон
Уайанс мл.
- ОХАктриса
Оливия
Холт
- КПАктёр
Карлос
ПенаВега
- ХУСценарист
Харланд
Уильямс
- ДМСценарист
Джуда
Миллер
- ДМСценарист
Джон
Мерфи
- Продюсер
Джон
Х. Уильямс
- ИБПродюсер
Имонн
Батлер
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЮЧАктриса дубляжа
Юлия
Чуракова
- Актриса дубляжа
Инна
Королёва
- ИСАктёр дубляжа
Илья
Сланевский
- КПМонтажёр
Кевин
Павлович
- РНМонтажёр
Роб
Нил
- ДУКомпозитор
Джессика
Уайсс