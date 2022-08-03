Королевские каникулы
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Королевские каникулы

Королевские каникулы (фильм, 2019) смотреть онлайн

9.12019, Trouble
Мультфильм, Приключения83 мин6+
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О фильме

Пес по кличке Принц купается в роскоши и внимании со стороны своей богатой любящей хозяйки. Но однажды старушка умирает, а ее черствая родня выбрасывает собаку на улицу. Так Принц оказывается в окружении нищих. Сможет ли избалованный пес привыкнуть к лишениям и стать своим среди бродяг?

Страна
Великобритания, США, Канада, Каймановы острова
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Музыка
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Королевские каникулы»