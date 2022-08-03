Королевские каникулы (фильм, 2019) смотреть онлайн

Пес по кличке Принц купается в роскоши и внимании со стороны своей богатой любящей хозяйки. Но однажды старушка умирает, а ее черствая родня выбрасывает собаку на улицу. Так Принц оказывается в окружении нищих. Сможет ли избалованный пес привыкнуть к лишениям и стать своим среди бродяг?

