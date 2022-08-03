Риддик
Риддик

Фильм Риддик (2013)

9.32013, Riddick
Фантастика, Триллер118 мин18+

«Риддик»—фантастический боевик, который прославил Вина Дизеля, открыв актеру дорогу вмир высокобюджетных франшиз.

Оставленный умирать навыжженной планете беглый преступник Риддик пытается не сгинуть всмертельно опасных условиях, перманентно сражаясь сагрессивными хищниками. Активировав аварийный маяк, онпривлекает внимание наемников иохотников заголовами. Одни хотят обменять голову Риддика наденьги, другие одержимы жаждой мести. Чтобы одолеть толпу врагов ивыбраться спланеты, Риддику предстоит задействовать нетолько выносливость ибицепсы, ноихитрость, используя условия местности и слабые места агрессоров всвою пользу.

Фильм«Риддик»наполнен напряженными схватками иотличается мрачной атмосферой, ахаризма Дизеля становится его бесспорным украшением.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Фантастика, Боевик, Триллер
Качество
Full HD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Риддик»