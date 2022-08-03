Фильм Риддик (2013)

О фильме
«Риддик»—фантастический боевик, который прославил Вина Дизеля, открыв актеру дорогу вмир высокобюджетных франшиз.
Оставленный умирать навыжженной планете беглый преступник Риддик пытается не сгинуть всмертельно опасных условиях, перманентно сражаясь сагрессивными хищниками. Активировав аварийный маяк, онпривлекает внимание наемников иохотников заголовами. Одни хотят обменять голову Риддика наденьги, другие одержимы жаждой мести. Чтобы одолеть толпу врагов ивыбраться спланеты, Риддику предстоит задействовать нетолько выносливость ибицепсы, ноихитрость, используя условия местности и слабые места агрессоров всвою пользу.
Фильм«Риддик»наполнен напряженными схватками иотличается мрачной атмосферой, ахаризма Дизеля становится его бесспорным украшением.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрФантастика, Боевик, Триллер
КачествоFull HD
Время118 мин / 01:58
Рейтинг
