Биография

Хорди Молья — известный каталонский художник, чьи работы выставлены в известных галереях Барселоны и Мадрида, режиссер и автор сценариев, киноактер. Пять раз номинирован на премию «Гойя», в том числе за роли в картинах «Консул Содома», «Счастливая звезда» и «Вторая кожа». Родился в муниципалитете Барселоне 1 июля 1968 года. Творческая биография Молья началась в Барселоне, где он вырос и окончил Театральный институт. После постигал тонкости актерской игры в Европе — учился в Англии, Италии и Венгрии. На большом экране артист впервые появился в начале 1990-х годов — сыграл в испанской мелодраме «Ветчина, ветчина». В Голливуде Молья дебютировал в 2001 году — сыграл наркоторговца в картине «Кокаин», где главные роли исполнили Пенелопа Крус и Джонни Депп. Хорди Молья сыграл в почти сотне кинолент, включая «В сердце моря» Рона Ховарда, «Риддик» с Вин Дизелем в главной роли, «Рыцарь дня» и «Золотой век». Уже будучи успешным художником, актер исполнил роль кардинала в картине «Караваджо». Также Молья был приглашен на небольшую роль в знаменитом сериале «C.S.I.: Майами». С 1993 года Хорди Молья также снимает фильмы по собственным сценариям.