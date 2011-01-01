Коломбиана (в переводе Гоблина) (фильм, 2011) смотреть онлайн
Сюжет
Профессиональная убийца мстит за смерть родителей, которых она потеряла в детстве. Фильм «Коломбиана» — боевик от продюсера Люка Бессона и режиссера сиквелов «Заложницы» Оливье Мегатона с Зои Салдана в главной роли.
Когда отец 9-летней Катлеи попытался завязать свои дела �с Колумбийской мафией, убийцы влиятельного наркобарона дона Луиса пришли к нему домой, чтобы расправиться с предателем. Девочка смогла спастись и бежать с Соединенные Штаты, где нашла убежище в доме дяди Эмилио. Он воспитывает из Каталеи грозную убийцу, а сам снабжает ее контрактами. Но даже повзрослев она не теряет надежды выйти на дона Луиса и отомстить ему за родителей.
К чему приведет ее кипящая ненависть, расскажет «Коломбиана». В переводе Гоблина фильм можно смотреть на нашем видеосервисе Wink.
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Информация
Рей�тинг
- ОМРежиссёр
Оливье
Мегатон
- Актриса
Зои
Салдана
- Актёр
Хорди
Молья
- ЛДАктёр
Ленни
Джеймс
- МВАктёр
Майкл
Вартан
- Актриса
Амандла
Стенберг
- Актёр
Клифф
Кёртис
- ББАктёр
Бето
Бенитес
- ДБАктёр
Джесси
Боррего
- СААктриса
Синтия
Аддай-Робинсон
- Сценарист
Люк
Бессон
- РМСценарист
Роберт
Марк Кэмен
- Продюсер
Люк
Бессон
- АЗПродюсер
Ариэль
Зейтун
- ОГПродюсер
Оливье
Глаас
- ПДХудожник
Патрик
Дюран
- КЛХудожник
Карлос
Лагунас
- РМХудожник
Райан
Мартин Двайер
- КДМонтажёр
Камиль
Деламарр
- НМКомпозитор
Натэниел
Мекали