Коломбиана (в переводе Гоблина) (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Профессиональная убийца мстит за смерть родителей, которых она потеряла в детстве. Фильм «Коломбиана» — боевик от продюсера Люка Бессона и режиссера сиквелов «Заложницы» Оливье Мегатона с Зои Салдана в главной роли.



Когда отец 9-летней Катлеи попытался завязать свои дела �с Колумбийской мафией, убийцы влиятельного наркобарона дона Луиса пришли к нему домой, чтобы расправиться с предателем. Девочка смогла спастись и бежать с Соединенные Штаты, где нашла убежище в доме дяди Эмилио. Он воспитывает из Каталеи грозную убийцу, а сам снабжает ее контрактами. Но даже повзрослев она не теряет надежды выйти на дона Луиса и отомстить ему за родителей.



К чему приведет ее кипящая ненависть, расскажет «Коломбиана». В переводе Гоблина фильм можно смотреть на нашем видеосервисе Wink.



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