Биография

Амандла Стенберг — актриса кино и телевидения. Родилась в Лос-Анджелесе 23 октября 1998 года. Еще в детстве снималась в рекламных роликах известных брендов. Сотрудничает с организацией по борьбе с голодом «Раздели нашу силу». В возрасте 18 лет поступила в киношколу при Нью-Йоркском университете. Фильмография Амандлы Стенберг насчитывает свыше 60 ролей. Ее первыми большими работами на экране стали боевик «Коломбиана» и антиутопия «Голодные игры». Также актрису можно встретить в картинах «Вкус романтики», «Как есть», «Где соприкасаются руки».