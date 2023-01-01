Люк Бессон
Luc Besson
- Карьера
- Режиссёр, Сценарист, Продюсер
- Дата рождения
- 18 марта 1959 г. (66 лет)
Биография
Люк Бессон — французский режиссер, сценарист, продюсер и актер. Родился в Париже 18 марта 1959 года. В подростковом возрасте будущий кинодеятель начал увлекаться кинематографом и в 19 лет переехал в Голливуд, где брался за любую работу. Вернувшись во Францию, Люк ушел в армию на три года, но мысли о кино не покинули юношу. Сперва он был режиссером музыкальных клипов, а после этого стал помощником режиссера полнометражных картин. Первым фильмом, который срежиссировал Люк Бессон, стала черно-белая картина «Последняя битва». Через год он поработал над лентой «Подземка», которая принесла ему небывалый успех. На счету кинодеятеля около 150 проектов в различных жанрах. Самые культовые работы Бессона: «Пятый элемент», «Леон» и сериал «Никита».
Фильмография
Режиссёр
- 8.5
Догмен2023, 105 мин
- 9.3
Валериан и город тысячи планет2017, 131 мин
- 9.0
Малавита2013, 106 минБесплатно
- 8.6
Леди2011, 127 минБесплатно
- 8.7
Ангел-А2005, 87 минБесплатно
- 8.9
Жанна д'Арк1999, 151 мин
- 9.1
Пятый элемент (в переводе Гоблина)1997, 120 мин
- 9.5
Пятый элемент1997, 120 мин
- 9.5
Леон1994, 124 мин
- 8.3
Никита1990, 112 мин
- 8.5
Голубая бездна1988, 161 мин
- 7.3
Подземка1985, 98 мин
- 8.4
Агент на уикенд2024, 96 мин
- 6.9
Проклятие Артура2022, 83 мин
- 8.4
Такси 52018, 97 минБесплатно
- 9.3
Валериан и город тысячи планет2017, 131 мин
- 8.8
Врата воинов2016, 102 минБесплатно
- 9.0
13-й район: Кирпичные особняки2014, 86 мин
- 8.9
3 дня на убийство2014, 112 минБесплатно
- 8.7
(Не)жданный принц2013, 83 минБесплатно
- 9.0
Малавита2013, 106 минБесплатно
- 9.2
Коломбиана2011, 103 минБесплатно
- 8.7
Коломбиана (в переводе Гоблина)2011, 103 мин
- 9.3
Из Парижа с любовью2009, 88 минБесплатно
- 9.3
13-й район: Ультиматум2009, 96 минБесплатно
- 9.3
Перевозчик 32008, 99 минБесплатно
- 9.5
Такси 42007, 87 минБесплатно
- 9.3
Банд�итки2006, 88 минБесплатно
- 8.2
Револьвер2005, 106 минБесплатно
- 8.7
Ангел-А2005, 87 минБесплатно
- 9.2
Дэнни Цепной пес2005, 98 ми�нБесплатно
- 8.9
Багровые реки 2: Ангелы апокалипсиса2004, 95 мин
- 8.4
Агент на уикенд2024, 96 мин
- 6.9
Проклятие Артура2022, 83 мин
- 8.4
Такси 52018, 97 минБесплатно
- 9.3
Валериан и город тысячи планет2017, 131 мин
- 8.8
Врата воинов2016, 102 минБесплатно
- 9.0
13-й район: Кирпичные особняки2014, 86 мин
- 9.2
Коломбиана2011, 103 минБесплатно
- 8.7
Коломбиана (в переводе Гоблина)2011, 103 мин
- 9.1
Монстр в Париже2011, 86 минБесплатно
- 9.0
22 пули: Бессмертный2010, 112 минБесплатно
- 9.3
13-й район: Ультиматум2009, 96 минБесплатно
- 9.3
Перевозчик 32008, 99 минБесплатно
- 7.7
Гость2007, 81 минБесплатно
- 8.9
Мишу из Обера2007, 122 минБесплатно
- 9.5
Такси 42007, 87 минБесплатно
- 9.3
Бандитки2006, 88 минБесплатно
- 8.2
Револьвер2005, 106 минБесплатно
- 8.7
Ангел-А2005, 87 минБесплатно
- 9.2
Дэнни Цепной пес2005, 98 минБесплатно
- 8.9
Багровые реки 2: Ангелы апокалипсиса2004, 95 мин