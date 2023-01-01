Биография

Люк Бессон — французский режиссер, сценарист, продюсер и актер. Родился в Париже 18 марта 1959 года. В подростковом возрасте будущий кинодеятель начал увлекаться кинематографом и в 19 лет переехал в Голливуд, где брался за любую работу. Вернувшись во Францию, Люк ушел в армию на три года, но мысли о кино не покинули юношу. Сперва он был режиссером музыкальных клипов, а после этого стал помощником режиссера полнометражных картин. Первым фильмом, который срежиссировал Люк Бессон, стала черно-белая картина «Последняя битва». Через год он поработал над лентой «Подземка», которая принесла ему небывалый успех. На счету кинодеятеля около 150 проектов в различных жанрах. Самые культовые работы Бессона: «Пятый элемент», «Леон» и сериал «Никита».