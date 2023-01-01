Догмен (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Странный мужчина попадает в руки полиции. Он передвигается в инвалидном кресле, на руке не хватает мизинца, а в его фургоне — целая стая разношерстных собак. Но это еще не все секреты загадочного гражданина… Фильм «Догме�н» (2023) — драматический триллер от Люка Бессона.



Дуглас вырос в семье тирана, зарабатывающего на собачьих боях. Бесчеловечному отношению подвергались не только животные, но также жена и дети. Однако мальчику удалось не очерстветь сердцем и не стать столь же жестоким, как его отец. Пройдя сквозь тяготы судьбы, он сохранил любовь к собакам, а вот с людьми вышло сложнее.



История о кровожадном маньяке или о воздаянии за грехи? Предлагаем смотреть онлайн фильм «Догмен» (2023), чтобы разобраться в этой непростой истории!



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