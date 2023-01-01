Догмен (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Странный мужчина попадает в руки полиции. Он передвигается в инвалидном кресле, на руке не хватает мизинца, а в его фургоне — целая стая разношерстных собак. Но это еще не все секреты загадочного гражданина… Фильм «Догме�н» (2023) — драматический триллер от Люка Бессона.
Дуглас вырос в семье тирана, зарабатывающего на собачьих боях. Бесчеловечному отношению подвергались не только животные, но также жена и дети. Однако мальчику удалось не очерстветь сердцем и не стать столь же жестоким, как его отец. Пройдя сквозь тяготы судьбы, он сохранил любовь к собакам, а вот с людьми вышло сложнее.
История о кровожадном маньяке или о воздаянии за грехи? Предлагаем смотреть онлайн фильм «Догмен» (2023), чтобы разобраться в этой непростой истории!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Люк
Бессон
- Актёр
Калеб
Лэндри Джонс
- ДТАктриса
Джоджо
Т. Гиббс
- КДАктёр
Кристофер
Денэм
- МБАктриса
Мариза
Беренсон
- АСАктёр
Александр
Сеттинери
- МГАктёр
Майкл
Гарза
- ДШАктёр
Джо
Шеридан
- ЭБАктёр
Эмерик
Бернард-Джонс
- КПАктёр
Киран
Пит
- ТЛАктёр
Том
Либ
- ЭКАктёр
Эрик
Картер
- ДМАктёр
Джефф
Мэнтелл
- ТХАктёр
Том
Хадсон
- АСАктёр
Аван
Странжель
- КШАктёр
Клеменс
Шик
- ДЧАктёр
Джон
Чарльз Агилар
- ГПАктриса
Грэйс
Пальма
- ИБАктриса
Ирис
Бри
- ЛПАктёр
Линкольн
Пауэлл
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- ЮЧАктриса дубляжа
Юлия
Чуракова
- МБАктриса дубляжа
Мария
Борисова
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актёр дубляжа
Леон
Автаев
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хошабаев
- Режиссёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов