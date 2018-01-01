Станислав Тикунов
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 22 сентября 1990 г. (35 лет)
Биография
Станислав Тикунов — российский актер кино и театра. Родился в Московской области в городе Чехове 22 сентября 1990 года. В детские годы будущий актер активно интересовался спортом, увлекался фехтованием. Параллельно окончил музыкальную школу, умеет играть на гитаре. Учился в Щепкинском училище. Во время этого сотрудничал с Театром сатиры, первые профессиональные роли Станислава Тикунова были сыграны именно на его сцене. После окончания вуза получил работу в труппе театра «Ленком». Актер уже несколько лет состоит в браке, жена — Елизавета Тикунова. У супругов есть дети. В кино Тикунов дебютировал еще до поступления в театральное училище, сыграв в картине «Своя команда», вышедшей в 2007 году. После появился в таких популярных проектах, как «Глухарь», «Птичка певчая», «Чрезвычайная ситуация», однако большую часть своего времени актер посвящал театру. Настоящую известность принес Станиславу Тикунову сериал «Папа Дэн», в котором он исполнил центральную роль. Также известен аудитории по телесериалам «Отель \"Элеон\"» и «Выше только любовь». Помимо работы в кино и театре, Тикунов принял участие в дубляже нескольких зарубежных фильмов для российского проката."
Фильмография
